Villa San Giovanni, alla Perla dello Stretto un Carnevale da sogno

E’ tutto pronto alla Perla dello Stretto di Villa San Giovanni per ospitare l’edizione 2017 della festa di Carnevale. Tre giorni “da sogno”, come recita la locandina dell’evento, attesi soprattutto dai più piccoli all’insegna dei sorrisi, del divertimento, della solidarietà e degli immancabili coriandoli. Una netta apertura alla gente, al territorio, al mondo dell’associazionismo locale e del volontariato, quella messa in atto dallo shopping center, che punta alla realizzazione di eventi sociali come l’ultimo in ordine di tempo dal titolo “Abbiamo a cuore la salute dei nostri clienti”, riguardante l’acquisto del defibrillatore, che rende la Perla dello Stretto il primo centro commerciale in Calabria a dotarsi dello strumento salvavita.

Anche il Carnevale 2017 coinvolgerà il mondo dell’associazionismo e del volontariato. Scorrendo il programma degli eventi, sabato 24 e domenica 25 febbraio, dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00, all’interno della galleria al piano zero sarà allestita una postazione dedicata ad attività ludico-didattiche per bambini che potranno realizzare, seguiti da alcuni operatori, delle simpatiche mascherine di Carnevale. Nelle stesse giornate, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, con la preziosa collaborazione di due realtà associative del territorio verranno presentati momenti di intrattenimento itinerante lungo tutta la galleria del centro commerciale. Sabato toccherà all’associazione di promozione territoriale “La Bottega dei Talenti” di Villa San Giovanni, mentre domenica sarà la volta della scuola di ballo Royal Dance di Campo Calabro diretta da Francesco Cotroneo.

Come già anticipato, il Carnevale 2017 alla Perla dello Stretto avrà anche uno scopo sociale. Grazie al supporto e alla disponibilità della stilista Marinella De Vita verranno realizzati circa quaranta costumi di carnevale destinati ai bambini meno fortunati della Comunità di Sant’Egidio di Reggio Calabria e Messina. Proprio per loro, martedì 28 febbraio dalle ore 16:00, sarà realizzato un laboratorio ludico-didattico finalizzato alla realizzazione dei costumi con i quali potranno poi partecipare alla sfilata per tutti i bambini che si terrà nel pomeriggio di martedì alle ore 17.00 nella galleria laterale del livello 1 del centro commerciale. A rappresentare la Comunità di Sant’Egidio di Reggio Calabria e Messina saranno i responsabili Domenico Richichi e Carmelo Monastra che si occuperanno di accompagnare i bambini della Scuola della Pace della stessa Comunità.

Durante i tre giorni di evento, sarà allestita una postazione dove i bimbi che lo vorranno potranno scattare una foto ricordo in maschera.

Per ulteriori dettagli sull’evento è possibile visitare la pagina facebook Centro Commerciale Perla dello Stretto.