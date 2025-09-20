Attentato alla sede di FdI di Villa, Princi: ‘La politica è confronto, non violenza’

Il candidato alle elezioni regionali di Fratelli d’Italia, Stefano Princi, esprime la propria solidarietà e vicinanza al segretario cittadino di Villa San Giovanni, Antonio Messina, per il vile attentato che ha colpito la sede del partito con la distruzione della vetrata.

«Si tratta di un gesto grave e inaccettabile – sottolinea Princi – che nulla ha a che vedere con il confronto democratico. Ogni atto di violenza o intimidazione va respinto con fermezza: la politica deve restare il luogo del dialogo e del rispetto reciproco, non della sopraffazione».

«Sono vicino ad Antonio – conclude Princi – persona perbene che si spende con impegno per il proprio territorio e che può contare sul mio pieno appoggio. Questo vile atto intimidatorio non fermerà chi lavora con passione e dedizione per la propria comunità. La politica è confronto e rispetto, mai violenza».