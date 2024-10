Villa San Giovanni – Bandi aree demaniali, Siclari e Imbesi: “Risultato oltre le aspettative”

«Ottima la partecipazione al bando per le aree demaniali, sono state ricevute domande di partecipazione, più richieste per i lotti 1, 2, 9 e 17 che riguardano le aree da concedere per aree da adibire ad ormeggio».

A rendere noti i dettagli della partecipazione al bando per la concessione stagionale delle aree demaniali è l’assessore Giovanni Imbesi che ha seguito l’iter fin dalle prime battute.

«In particolare per il lotto 1 sono pervenute all’ente 3 diverse offerte da altrettante società, lo stesso è avvenuto per il lotto 2, lotti ricadenti all’interno del molo di sottoflutto, quindi le acque del molo avranno presto dei concessionari in grado di offrire i servizi di ormeggi indispensabili alla navigazione da diporto – spiega l’assessore Imbesi – Una richiesta è pervenuta per la darsena di Pezzo, così come un’offerta ha riguardato la darsena di Porticello.

Una richiesta è pervenuta per ognuno dei lotti 3, 4, 8, 14 che, se aggiudicati, consentiranno l’installazione di tavolini e sedie in apposite pedane per le attività commerciali ricadenti sulla Via Marina. Una richiesta anche per ognuno dei lotti 5, 6, 7 e 11 aree, invece, destinate all’installazione di chioschi omologati con annesse aree per l’allestimento di tavolini e sedie. Siamo particolarmente contenti per la partecipazione riscontrata, perché in soli venti giorni non era scontato riuscire a raccogliere cosi tante adesioni. Nella speranza che il lavoro svolto dalla commissione, che sta alacremente lavorando alle aggiudicazioni, porti presto all’assegnazione di tutti i lotti che hanno avuto almeno una richiesta. Potrà iniziare una nuova stagione per il nostro territorio, che dovrà essere solo il primo tassello che va nella direzione di una città pronta ad accogliere il turista, a fargli godere il litorale e tutte le sue bellezze».