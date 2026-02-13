Ambulanza bloccata agli imbarchi di Villa, Caminiti: ‘Città mortificata, preghiamo per Pietro’
13 Febbraio 2026 - 11:41 | di Redazione
“La Città prega per il piccolo Pietro ed è mortificata da quanto avvenuto, che associa il nome di Villa San Giovanni ad un episodio di scarsa umanità: la nostra Comunità è solidale e ritiene che mai le logiche economiche e di mercato possano prevalere sulla cura della persona, a maggior ragione se si parla di salute”.
Queste le dichiarazioni in una nota stampa di Giusy Caminiti, sindaco di Villa San Giovanni, che prosegue:
“I nostri uffici delle politiche sociali sono a disposizione sempre e di chiunque, anche per la risoluzione di problemi che vadano oltre le competenze strettamente territoriali. In bocca al lupo piccolino, tifiamo e preghiamo per te!”.