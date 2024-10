Ponte sullo Stretto, a Villa un consiglio comunale aperto per il futuro della città

Convocato un importante consiglio comunale aperto a Villa per discutere delle strategie di sviluppo urbano e territoriale

In un momento chiave per il futuro di Villa San Giovanni, la presidente del consiglio comunale, Caterina Trecroci, annuncia la convocazione di un importante consiglio comunale in seduta pubblica e aperta. L’evento, previsto per il 12 aprile presso l’Istituto Professionale Alberghiero e Turistico “Giovanni Trecroci”, rappresenta un passo cruciale nel dialogo tra l’amministrazione comunale e i cittadini, mirato alla condivisione e alla partecipazione attiva nella definizione delle strategie di sviluppo urbano e territoriale.

Il ruolo della commissione di studio

L’incontro, atteso da tempo e preannunciato durante l’assemblea aperta ai cittadini del 17 marzo, è frutto del lavoro di una commissione di studio composta da esperti di elevata competenza in materie ambientali, urbanistiche e legali. Questa commissione, nata all’interno della Commissione Consiliare Territorio, ha già fornito risultati e osservazioni essenziali per il dibattito consiliare, offrendo una base solida e scientificamente fondata su cui costruire le future determinazioni a tutela della città.

Partecipazione e tempi stringenti

La decisione di organizzare il consiglio in tempi rapidi è dettata dalla necessità di rispettare la scadenza del 13 aprile per l’invio delle osservazioni VIA/VAS al Ministero dell’Ambiente. Questo termine, pur essendo stringente, è stato considerato adeguato per permettere una partecipazione consapevole e informata, grazie anche al contributo dei cittadini e di tutti i portatori d’interesse invitati a presentare osservazioni preliminari.

Un consiglio comunale inclusivo

Il consiglio comunale si configura quindi come una sede inclusiva, dove tutte le voci della comunità di Villa San Giovanni potranno esprimersi, contribuendo attivamente alla tutela e alla valorizzazione del territorio. Questa pluralità di prospettive, unite dal comune senso di responsabilità verso il bene comune, costituirà la base per le decisioni che verranno assunte collettivamente, con l’obiettivo di lasciare in eredità alle future generazioni un patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico di valore.

Un appello alla partecipazione

La presidente Trecroci esprime fiducia nel processo avviato, sottolineando come il confronto costruttivo, sia all’interno delle istituzioni che nella società civile, rappresenti il fondamento per un consiglio comunale che sia autentica espressione di una comunità partecipe, attenta e consapevole. Questa riunione aperta è un’occasione unica per tutti i cittadini di Villa San Giovanni di partecipare direttamente al dibattito sul futuro della loro città, contribuendo a orientare le scelte verso uno sviluppo sostenibile ed economicamente solido, nel rispetto delle bellezze e delle risorse che caratterizzano questo territorio.