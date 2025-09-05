Villa San Giovanni, De Marco: ‘Politiche sociali assenti, ennesima delusione da amministrazione’

“Ritengo poco incoraggiante intervenire per “bacchettare” l’amministrazione Caminiti su tematiche e problematiche segnalate da associazioni e portatori di interessi in Città perché tutto ciò potrebbe essere oggetto di strumentalizzazione e soprattutto perché su determinate questioni di carattere sociale non dovrebbe essere necessario un nostro accorato appello ad una maggiore attenzione da parte del Sindaco Caminiti anche nella sua duplice veste di delegata alle politiche sociali”.

Inizia così la nota stampa del consigliere comunale di Villa San Giovanni Domenico De Marco, che prosegue:

“Eppure la durissima nota e l’appello dell’Associazione “Specialmente Preziosi” non può rimanere inascoltato e nel silenzio di chi snobba queste delicatissime questioni che afferiscono la tutela delle persone fragili. Quanto scrive “Specialmente Preziosi”, già denunciato in passato anche dalla minoranza consiliare, è assolutamente grave e denota uno stato di disagio delle politiche sociali senza precedenti. Eppure non si può parlare di un settore carente di personale, guidato amministrativamente dal Segretario Generale e politicamente dal Sindaco. Ed invero chi si aspettava una giusta attenzione oggi, ma non solo oggi, denuncia una carenza di servizi su progetti non a carico del bilancio comunale ma finanziati da enti sovracomunali ma che non hanno trovato la concreta e completa attuazione a causa del grave deficit gestionale delle politiche sociali ad oggi. Al danno la possibile beffa pertanto. Un finanziamento non completamente utilizzato, su servizi non resi e pertanto la possibile “mannaia” della restituzione del finanziamento, così come tra le righe del loro comunicato l’associazione “Specialmente Preziosi” denuncia pubblicamente”.

“Cattiva gestione amministrativa”

“Siamo veramente rammaricati e dispiaciuti di tale stato di cose, non assolutamente sorpresi perché questo modus operandi lo abbiamo evidenziato anche in altri settori dell’ ente nella consapevolezza che trascurare il mantenimento o l’avvio di determinati servizi per le categorie più deboli rappresenta un bruttissimo esempio di cattiva gestione amministrativa che mette in evidenza la mancata definizione delle priorità da parte del Sindaco Caminiti che da un lato presenta piani di lavoro sul PEBA ma al tempo stesso si dimentica di concretizzare opere finanziate a tal scopo. Tutto ciò fa da binomio rispetto alla inadeguata situazione dell’accessibilità alla casa comunale che viene spesso definita in via di risoluzione nel mentre il “vuoto” desolante lasciato all’ ingresso di Palazzo San Giovanni, nel vano ascensore, appare quasi come un qualcosa del quale ci si deve abituare”.

