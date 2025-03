Villa San Giovanni, 2 studenti alla Finale Nazionale dei Giochi Matematici

Rocco Siclari e Paolo Cosentino, studenti del Liceo Scientifico, rappresenteranno l’Istituto villese alla prestigiosa competizione presso l’Università Bocconi di Milano.

Un traguardo di prestigio quello raggiunto da due allievi del “Nostro – Repaci” di Villa San Giovanni. Rocco Siclari e Paolo Cosentino, rispettivamente della 1ˆ e 3^ H del Liceo Scientifico, hanno conquistato l’accesso alla Finale nazionale dei “Campionati Internazionali di Giochi Matematici”, la rinomata competizione organizzata dal Centro di ricerca PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano giunta quest’anno alla sua XXXII edizione.



I due studenti – che hanno superato brillantemente le fasi d’Istituto, i Quarti di finale e la Semifinale svoltasi recentemente presso il Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria – si preparano ora a confrontarsi con i talenti matematici di tutta Italia nella sede principale dell’Università Bocconi il prossimo 10 maggio: Siclari si confronterà nella categoria C2, riservata ai ragazzi di terza media e primo superiore, mentre Cosentino metterà alla prova le sue capacità nella categoria L1, riservata agli allievi del secondo biennio delle scuole superiori.

Le Dichiarazioni della Dirigente e della Referente

La Dirigente scolastica, prof.ssa Maristella Spezzano, nell’evidenziare il prestigio di una competizione che da molti anni valorizza le eccellenze su base nazionale e internazionale, ha espresso grande soddisfazione per la qualificazione dei due studenti, “talenti che, nel mettersi in gioco, hanno dato prova tangibile delle competenze acquisite sia per una loro predisposizione naturale al ragionamento e al pensiero computazionale che per un’efficace azione didattica”.

La referente per i Giochi matematici, prof.ssa Lucrezia Barbaro, che ha seguito e guidato gli studenti in tutte le fasi della competizione, si mostra fiduciosa: “Il primo obiettivo, quello di raggiungere la prestigiosa fase della competizione nazionale, è stato raggiunto per la soddisfazione dei due ragazzi, delle loro famiglie e, naturalmente, dell’intera comunità scolastica. Siamo certi che con due allievi di eccellenza come Rocco e Paolo, pronti a dimostrare il proprio valore con impegno e determinazione, il nostro Liceo sarà rappresentato al meglio. Il nostro augurio è che possano esprimere appieno il loro grande potenziale e, perché no, qualificarsi alla Finalissima internazionale che si terrà in Tunisia il 23 e 24 agosto”.