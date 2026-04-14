Villa San Giovanni: ok al finanziamento per arredi asili 0/6 anni

“Siamo davvero molto soddisfatti per aver ottenuto (primi in Calabria senza riserva) il finanziamento complessivo di 252mila euro – in aggregazione con il comune di Pizzo – finalizzato a rafforzare e migliorare l’offerta educativa per gli asili 0/6 mediante la fornitura di arredi didattici innovativi nell’ambito del programma nazionale Scuola e competenze 2021-2027, in attuazione del regolamento (UE) n. 2021/1060 per le regioni c.d. “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)”.

È quanto riportato in una nota dalla sindaca Giusy Caminiti, la giunta e il gruppo consiliare Città in Movimento.

“Il finanziamento ottenuto ammonta a € 132.000 per il Comune di Villa San Giovanni (66 posti) e a € 120.000 per il Comune di Pizzo (60 posti), per un totale complessivo appunto di € 252.000,00. Villa San Giovanni è Ente Capofila e beneficerà per i due asili in fase di completamento (entro il 30 giugno 2026): quello 0/3 anni di nuova costruzione in via Solferino e quello Genova-Firenze 0/6.

Arredi didattici innovativi per asili 0/6: cosa prevede il progetto

Le forniture previste riguarderanno arredi didattici innovativi per le sezioni educative, gli spazi laboratoriali e gli ambienti comuni. In particolare, saranno acquisiti tavoli modulari e componibili, sedute ergonomiche certificate per la fascia 0–6 anni, sistemi contenitori accessibili ai bambini per promuoverne l’autonomia, librerie basse e strutture per il gioco simbolico.

Saranno inoltre allestiti spazi dedicati alle attività creative e manipolative mediante arredi per laboratori espressivi, tavoli per attività laboratoriali e superfici didattiche verticali, nonché elementi mobili e divisori modulari che consentano la riconfigurazione flessibile degli ambienti in funzione delle diverse attività educative. Particolare attenzione sarà riservata agli spazi comuni e polifunzionali, attraverso sedute morbide e configurazioni adatte ai momenti di conversazione guidata e alle attività di gruppo.

Villa San Giovanni capofila: tempi, coordinamento e impatto atteso

Sotto il profilo organizzativo, il Comune di Villa San Giovanni, in qualità di Capofila, curerà il coordinamento delle procedure di affidamento, il monitoraggio dell’attuazione e la rendicontazione dell’intervento nei confronti dell’Amministrazione concedente.

Le attività saranno pianificate in coerenza con il completamento dei lavori edilizi, così da consentire l’installazione e il collaudo degli arredi entro il 31 dicembre 2026, come previsto dal bando.

L’impatto atteso è significativo sia sotto il profilo quantitativo sia qualitativo: non solo l’attivazione di 66 nuovi posti in Città per la prima infanzia, ma anche l’elevazione dello standard degli ambienti educativi, rafforzando l’accesso a servizi di qualità e promuovendo pari opportunità educative. L’investimento in arredi innovativi completa l’infrastruttura fisica realizzata con fondi PNRR, trasformando gli spazi in ambienti pienamente funzionali, accoglienti e coerenti con un modello pedagogico moderno e inclusivo.

Un finanziamento che si inserisce nel quadro delle azioni previste dall’Obiettivo specifico RSO4.2 “Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell’istruzione e della formazione online e a distanza (FESR)” del Programma nazionale Scuola e competenze per il periodo di programmazione 2021-2027, col cofinanziamento dell’Unione europea”.