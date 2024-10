Villa San Giovanni, gli studenti del ‘Repaci’ ammessi alla finale nazionale di StudentsLab

Il prestigioso riconoscimento di “Miglior Business Idea“ e l’accesso diretto alla competizione nazionale StudentsLab sono stati assegnati all’Impresa UMC CORPORATION SPA GROUP simulata dagli studenti della classe 5^ A dell’Istituto Tecnico Economico “Repaci” di Villa San Giovanni partecipanti alla selezione regionale StudentsLab, che si è svolta a Rende presso il Centro Commerciale Metropolis lo scorso 24 maggio.

Forti del premio “Miglior Impresa“ conquistato nella competizione locale, gli studenti Pasquale Floccari, Matteo Scarcella, Anna Pietropaolo, Gabriele Delfino, Vincenzo Forgione, Giuseppe Musolino , Miriam Ruggiero, Pietro Zappalà, sotto la guida della dott.ssa Francesca Rugiero, trainer aziendale dello Students Lab, e della prof.ssa Rossana Malara, tutor scolastico, hanno affrontato con determinazione la competizione regionale, cui hanno partecipato numerosi Istituti superiori di tutte le province calabresi, presentando il loro prodotto realizzato durante il percorso di Alternanza Scuola Lavoro: CloudStudy, una APP dedicata a studenti e docenti, scaricabile in versione free e in versione pro su qualsiasi dispositivo mobile, con quattro funzionalità: un registratore, un archivio cloud, un quaderno di appunti ed un calendario.

Gli studenti hanno simulato la loro Impresa UMC CORPORATION SPA GROUP mettendo in pratica le competenze acquisite in ambito curriculare, in particolare in Economia Aziendale e in Informatica, riuscendo a fare lavoro di squadra con compiti ben precisi assegnati a ciascuno, dal Presidente all’Amministratore Delegato, dal Direttore al Responsabile,agli Operatori.

Soddisfatta e orgogliosa per il risultato raggiunto dagli studenti, la Dirigente dell’I.I.S. “Nostro – Repaci”, prof.ssa Maristella Spezzano, afferma : “È compito della scuola sviluppare nei giovani la cultura imprenditoriale avvicinandoli al mondo del lavoro e delle piccole Imprese. Il percorso di alternanza, con il passare dal sapere al saper fare degli studenti, comporta innovazione anche per le imprese, perché avranno l’entusiasmo e l’energia creativa dei giovani come ricchezza e risorsa di sviluppo”.