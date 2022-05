Villa San Giovanni, il centrodestra compatto annuncia il candidato sindaco

Dopo un lungo e costruttivo dialogo che in queste settimane si è costantemente tenuto all’interno della Coalizione, è arrivata la decisione unanime rispetto alla figura che rappresenti tutto il CentroDestra alle ormai imminenti elezioni amministrative del Comune di Villa San Giovanni. È Marco Santoro l’uomo scelto da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, unitamente a tutte le altre anime interne alla Coalizione.

Già amministratore proprio a Palazzo San Giovanni in diverse legislature, il noto commercialista villese è il profilo più adatto per doti umane e professionali a compattare le varie componenti che rappresentano il CentroDestra. 56 anni, sposato e padre di due figli, Marco Santoro si è sempre distinto per essere una persona mite, pacata, elegante e cordiale.

È Presidente del collegio dei Revisori dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Reggio Calabria e sono state diverse le sue esperienze da revisore dei conti in varie realtà territoriali. Lavora da oltre un decennio per l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, oggi ricoprendo il ruolo di responsabile dell’Area Risorse umane e Formazione, nonché di componente del Consiglio d’amministrazione quale rappresentante del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario; nel recente passato è stato pure componente del Senato accademico.

Il suo profondo attaccamento alla nostra terra è emerso con grande impeto anche dalle diverse pubblicazioni di cui è autore.

I coordinamenti provinciali di

Forza Italia

Fratelli d’Italia

Lega