Villa San Giovanni: Il Pala ‘Antonino Scopelliti’ riapre come presidio di legalità e sport

Una giornata storica per lo sport e la cittadinanza villese. Con il taglio del nastro del nuovo Pala “Antonino Scopelliti”, la città recupera finalmente un’infrastruttura fondamentale, destinata a diventare il fulcro dell’attività motoria e dell’aggregazione giovanile del territorio.

La Scuola protagonista: Il Liceo Sportivo in prima linea.

All’evento ha partecipato con particolare emozione il Prof. Marco Vitale, Delegato FIDAL e docente di Scienze Motorie presso l’I.I.S. “Nostro-Repaci”, presente nella duplice veste di autorità sportiva e accompagnatore della prima classe del Liceo Sportivo. La delegazione studentesca, sotto l’egida della Dirigente Scolastica Prof.ssa Maristella Spezzano e della Prof.ssa Fedele Maria Teresa, ha rappresentato plasticamente il futuro di questa struttura: un laboratorio a cielo aperto per i giovani atleti della città.

La cerimonia è stata impreziosita dall’intervento del Presidente del CONI Calabria, Tino Scopelliti. Il Prof. Vitale ha sottolineato la profonda sintonia con i vertici regionali dello sport:

“Con il Presidente Scopelliti abbiamo già condiviso una visione progettuale comune. Abbiamo concordato un prossimo incontro ufficiale insieme alla D.S. Prof.ssa Maristella Spezzano, presso il nostro Istituto e la pianificazione di iniziative congiunte che porteranno i valori del CONI direttamente tra i banchi di scuola.”

Nel ringraziare la Sindaca Avv. Giusy Caminiti, l’Assessore allo Sport Giuseppe Cotroneo, il Sindaco f.f. della Città Metropolitana Carmelo Versace, il Del.Sport della Citta’ Metropolitana Gianni Latella e tutta l’amministrazione, il Prof. Vitale ha lanciato un messaggio di forte impatto civile:

“Realizzare un sito sportivo significa restituire uno spazio alla cittadinanza e, soprattutto, sottrarlo all’illegalità. Questo palazzetto deve essere un presidio sul territorio: un luogo di regole, disciplina, socializzazione e inclusione. È il cuore pulsante di ciò che insegniamo ogni giorno ai nostri ragazzi, sia tra i banchi di scuola che sul campo.”

L’appello: Meno burocrazia per il futuro dello Sport.

In conclusione, Vitale ha rivolto un sollecito alle istituzioni affinché si lavori per snellire la burocrazia legislativa, elemento troppo spesso di ostacolo alla riqualificazione urbana. L’obiettivo è permettere che progetti di questa portata procedano senza intoppi, garantendo alla collettività presidi di socialità in tempi rapidi.

L’apertura del Pala “Antonino Scopelliti” non è solo un traguardo architettonico, ma l’inizio di un nuovo percorso educativo che vede Scuola, Istituzioni e Sport uniti per la crescita sana delle nuove generazioni.