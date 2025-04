Santoro (FI): ‘Sul Ponte serve coraggio, la Sindaca blocca il futuro di Villa’

“Mentre la Sindaca di Villa San Giovanni continua ad alimentare confusione e timori tra i cittadini con affermazioni infondate sul Ponte sullo Stretto, la nostra città rischia di perdere l’unica, concreta opportunità per diventare finalmente vivibile, moderna e all’altezza del suo ruolo strategico nel Mezzogiorno”.

Il Capogruppo consiliare di Forza Italia, Dott. Marco Santoro, intende richiamare con forza l’attenzione dell’opinione pubblica sull’importanza strategica di quest’opera, che rappresenta una svolta epocale per Villa San Giovanni e l’intero territorio.

Il Ponte sullo Stretto: opera strategica per il Paese

“Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato l’attestazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (Iropi) relativi alla realizzazione del Ponte, definito «opera strategica per il Paese». Questo passaggio rappresenta un ulteriore tassello fondamentale e consentirà di perfezionare le comunicazioni previste alla Commissione Europea per il completamento della Valutazione di Incidenza Ambientale.

A seguire, il progetto definitivo e il piano economico-finanziario saranno esaminati dal Cipess (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile). L’approvazione, prevista entro giugno 2025, darà il via all’avvio dei lavori e alla progettazione esecutiva dell’opera.

Un’opera epocale per la città, ma l’Amministrazione si chiude nell’immobilismo

Il Ponte sullo Stretto non è solo una straordinaria sfida ingegneristica a livello mondiale, ma anche un’opera dal profondo valore storico e territoriale. È un progetto in grado di trasformare Villa San Giovanni, portando sviluppo, infrastrutture, lavoro, servizi e qualità urbana. Non un’utopia, ma un’occasione reale, tangibile e misurabile di riscatto.

Eppure, l’amministrazione comunale sembra incapace di cogliere questa prospettiva. Invece di guidare la città verso questo cambiamento epocale, si trincera dietro posizioni ambigue, espressione di un immobilismo ormai cronico. La Sindaca parla spesso di “visione”, ma nei fatti dimostra di non avere alcuna strategia concreta per affrontare i problemi che da anni affliggono i cittadini di Villa.

Viabilità, lavoro, riqualificazione: il Ponte come chiave per il futuro

Il paradosso è evidente: proprio la realizzazione del Ponte potrebbe offrire alla città ciò che oggi le manca – viabilità efficiente, reti moderne, nuove infrastrutture, riqualificazione urbana, rilancio del commercio e dell’occupazione. Potrebbe restituire dignità a un territorio troppo a lungo dimenticato e offrire un futuro alle nuove generazioni.

Il Ponte non è soltanto un’infrastruttura: è la possibilità concreta di voltare pagina dopo anni di promesse mancate. Ma per cogliere questa sfida, serve una classe dirigente capace, lungimirante, consapevole del proprio ruolo.

Villa San Giovanni non può più permettersi il lusso dell’incertezza. I cittadini meritano una città più sicura, moderna, vivibile. E meritano un’amministrazione che sappia guardare avanti, con coraggio e determinazione, anziché rifugiarsi nella comoda trincea del “no””.