Villa San Giovanni: oltre 400mila euro di risparmio grazie alla pubblica illuminazione a Led

Uno dei principali interventi messi in campo dall’amministrazione Caminiti nei primi due anni e mezzo di mandato riguarda la pubblica illuminazione, un settore in cui sono stati raggiunti importanti risultati sia in termini di efficientamento energetico che di risparmio economico per l’ente, pari a oltre 400mila euro.

Pubblica illuminazione: 30 impianti efficientati e risparmio per le casse comunali

Grazie al cambio dei corpi illuminanti a LED, che hanno sostituito le vecchie lampade a vapore di mercurio e sodio, sono stati efficientati oltre 30 impianti cittadini. Questi interventi non solo garantiscono una resa luminosa superiore e una maggiore sicurezza, ma permettono anche una riduzione dei costi energetici.

In particolare, si è passati da una spesa annua di 1.200.000 € a 739.000 €, come dichiarato dal Ruggero Marra, assessore ai servizi della Città di Villa San Giovanni.

Anche i pali della luce sono stati sostituiti, eliminando quelli vetusti o pericolosi per la pubblica incolumità. L’intervento ha seguito un piano illuminotecnico che ha ottimizzato la qualità della luce e garantito un notevole risparmio.

Interventi principali: via Vittorio Emanuele e futuri progetti

Unico impianto cittadino già a LED prima del 2022 era quello di via Vittorio Emanuele a Cannitello, installato circa 13 anni fa. Anche in questa area sono state sostituite le luci delle due piazzette e del primo tratto della via, che verrà completato a breve.

Tra i prossimi progetti:

Via Nazionale : saranno sostituite luci, lampade e pali.

: saranno sostituite luci, lampade e pali. Lungomare cittadino: l’amministrazione ha partecipato a un bando regionale per ottenere il finanziamento e intervenire sul lungomare, a Pezzo e all’Immacolata.

Inoltre, nuovi pali già acquistati sostituiranno quelli ammalorati o mancanti da tempo, migliorando ulteriormente la sicurezza e il decoro urbano.

Verso una Città modello di efficienza energetica

Gli interventi sulla pubblica illuminazione seguono un obiettivo comune: migliorare i servizi della città ottimizzando i costi. L’amministrazione punta a rendere Villa San Giovanni un modello di efficienza energetica, riducendo l’impatto economico sulle casse comunali e migliorando la qualità dell’illuminazione pubblica.

Come sottolineato dall’assessore Ruggero Marra: “Sono azioni che hanno sempre lo stesso comune denominatore: migliorare i servizi in città con un occhio attento al bilancio dell’ente, garantendo un impatto positivo sul decoro urbano e sulla sicurezza”