Il grande cuore di Villa: al via la campagna solidale ‘Quaderno sospeso’

Un'importante sinergia tra le associazioni territoriali, la parrocchia e i cittadini per sostenere le famiglie in difficoltà e combattere il disagio sociale

Villa San Giovanni si dimostra ancora una volta una città solidale, dove il disagio sociale non viene ignorato, ma affrontato con una risposta concreta e corale. La Parrocchia SS. Cosma e Damiano di Acciarello, l’associazione Vivi Quartiere Acciarello e il centro Neurolab22, diretto dalla dott.ssa Maria Grazia Richichi e dalla dott.ssa Samantha Libri, in stretta sinergia con altre realtà territoriali, lanciano la campagna “Quaderno Sospeso”.

Questa iniziativa non è solo una raccolta di materiale scolastico, ma un segnale forte e chiaro: nessuno deve essere lasciato indietro, soprattutto quando si tratta del diritto all’istruzione. L’obiettivo è supportare le famiglie che affrontano difficoltà economiche e garantire che ogni bambino possa iniziare l’anno scolastico con gli strumenti necessari.

Una rete di solidarietà consolidata

L’iniziativa è il frutto di una rete di solidarietà consolidata e attiva da molti anni sul territorio. La sua forza deriva dalla collaborazione tra diverse entità, ognuna con il proprio ruolo, ma con un unico scopo comune: aiutare chi ha più bisogno.

Questa rete, che opera da tempo e ha visto anche il contributo dei consiglieri di minoranza della Città di Villa San Giovanni, è la prova di un impegno collettivo costante. La Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano si conferma un punto di riferimento fondamentale per le attività di solidarietà, affiancata da numerose associazioni territoriali che, con dedizione e passione, si mettono in campo per il bene comune della cittadinanza.

Come partecipare alla raccolta

La campagna “Quaderno Sospeso” è un invito a tutti a fare la propria parte. Verranno raccolti:

quaderni, penne, matite, gomme, temperini

zaini, diari e materiale da disegno

La raccolta si svolgerà:

presso la parrocchia SS. Cosma e Damiano (dal lunedì al venerdì, dalle 17:30 alle 20:00)

(dal lunedì al venerdì, dalle 17:30 alle 20:00) presso la sede del centro Neurolab22, in via Riviera 52, Villa San Giovanni (il lunedì e il giovedì, dalle 16:00 alle 18:00)

Ogni gesto di generosità, grande o piccolo che sia, contribuisce a costruire una comunità più forte e attenta ai bisogni degli altri.