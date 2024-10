Covid, istituto scolastico chiuso a Villa San Giovanni

Il Covid non si ferma nelle scuole della città di Reggio Calabria.

Diversi i casi segnalati da parte dell’ASP agli istituti scolastici del centro città.

E non solo. E’ di qualche minuto fa infatti la comunicazione del dirigente scolastico dell’Istituto Professionale Alberghiero Turistico di Villa San Giovanni prof.ssa Carmela Ciappina indirizzata a tutto il personale docente nonchè agli studenti e ai genitori con cui si comunica che un assistente tecnico in servizio e un docente sono affetti da Covid-19.

“Considerato inoltre che alunni del Comune di Sinopoli sono stati posti in isolamento domiciliare in seguito all’ordinanza regionale”, si legge nella comunicazione il dirigente dispone la chiusura dell’intero istituto e dunque la D.D.I. per tutte le classi a partire dal 13.10.2020 fino al 22.10.2020.