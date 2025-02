Villa, Forza Italia accusa la sindaca: ‘Più attenzione ai rischi sismici locali’

L’amministrazione comunale di Villa San Giovanni ha annunciato un accordo con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per indagare gli effetti sismici sul Ponte sullo Stretto, scatenando le critiche della minoranza. Secondo i consiglieri comunali di Forza Italia, invece di investire su studi già ampiamente realizzati, il Comune dovrebbe concentrarsi sulle reali esigenze dei cittadini, come la messa in sicurezza di infrastrutture pubbliche e private.

Polemica sui fondi spesi e priorità ignorate

I consiglieri di opposizione denunciano che l’amministrazione ha già speso oltre 70 mila euro, di cui 34 mila a carico del Comune, per un ricorso contro il Ponte sullo Stretto, conclusosi senza risultati.

“Dopo questa spesa inutile, ora si pagherà l’INGV per studiare il Ponte, l’opera più analizzata al mondo, mentre le nostre infrastrutture locali restano a rischio in caso di sisma”, attaccano i consiglieri di Forza Italia.

Secondo la minoranza, i veri problemi strutturali del territorio emergerebbero già dagli studi sismici inclusi nel progetto del Ponte, che segnalano diverse aree comunali inadeguate all’edificazione con le normali tecniche costruttive.

La richiesta della minoranza: sicurezza per le strutture comunali

I consiglieri chiedono all’amministrazione di chiarire a che punto sia l’integrazione del Piano Strutturale e se essa abbia ricevuto la necessaria validazione:

Dall’Ufficio Tecnico del Comune

Dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria

Dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale

Questa documentazione sarebbe essenziale per garantire la sicurezza dei cittadini, oltre che per regolamentare le concessioni edilizie, la delocalizzazione delle strutture non idonee e le verifiche su aree a rischio frane e distacchi.