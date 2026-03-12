Villa San Giovanni ‘sotto tutela’ nell’Ambito 14: la Regione bacchetta il Comune capofila

Finisce sotto tutela il Comune di Villa San Giovanni, nel ruolo di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale 14. Il Sindaco Giusy Caminiti e tutta l’amministrazione villese, secondo quanto raccolto, sono stati oggetto di una serie di segnalazioni e rimostranze provenienti dagli altri comuni dello stesso ATS.

L’esito è arrivato al termine dell’ultima riunione che ha visto protagonisti la Regione Calabria (nella persona dell’Assessore al Welfare Pasqualina Straface) e i comuni con popolazione ridotta e periferici facenti capo all’ambito in questione.

Ieri, infatti, proprio su richiesta dell’Assessorato al Welfare, presso la Cittadella regionale si sono riuniti i sindaci dell’ATS 14 per esaminare quelle che la lettera di convocazione ha definito “criticità segnalate da alcuni comuni” e per le quali “si rende necessaria la ricerca di una soluzione condivisa”, così come recitava il testo.

Presenti i comuni di Calanna, Campo calabro, Laganadi, Sant’Alessio, San Procopio, Scilla e, su delega, Sant’Eufemia e Sinopoli, nel corso dell’incontro i Sindaci hanno rappresentato tutte le loro perplessità in merito alla gestione portata avanti in questi anni da Villa San Giovanni nella qualità di comune capofila, sollevando una serie di rilevanti mancanze nella conduzione del ruolo, non sufficientemente attenta ai numerosi e gravi problemi sociali e alle situazioni di disagio presenti nei comuni di competenza appartenenti all’Area metropolitana di Reggio Calabria.

Ciò a fronte di somme residue non programmate e spese in maniera poco coordinata, per nulla condivisa e spesso anche in ritardo. Una gestione che non ha convinto gli altri comuni e che la struttura dell’Assessorato e l’assessore stesso hanno considerato non corretta, rilevando la necessità di colmare il gap sulla rendicontazione dei fondi.

A tal fine, la prossima conferenza dei sindaci dell’Ambito dovrà occuparsi come concordato entro i prossimi 30 giorni della revisione della convenzione fra i comuni aderenti e valutare, dunque, il passaggio ad azienda speciale della struttura d’ambito, che a quel punto non vedrebbe più riconosciuto il ruolo di comune capofila assegnato a Villa San Giovanni.

Si è considerata anche la possibilità che questo procedimento (che dovrebbe portare all’azienda speciale) sia governato da un nuovo comune capofila; in tal senso, nel corso della riunione di ieri, Campo Calabro ha raccolto la disponibilità da parte di tutti i presenti. Ipotesi quest’ultima che non trova il gradimento del sindaco “sfiduciato”, Giusy Caminiti, che in sede di confronto ha ribadito la bontà del suo operato sia pur ammettendo alcune lacune legate alla sua gestione.

Appuntamento tra un mese, quindi, momento in cui i sindaci dell’Ambito 14 e l’Assessore Straface si riuniranno di nuovo per decidere quali provvedimenti adottare.