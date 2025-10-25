Reggio, Villa San Giuseppe ricorda i suoi Caduti: Messa e cerimonia commemorativa

Domenica 2 novembre 2025, alle ore 11.00, presso il Cimitero di Villa San Giuseppe, sarà celebrata la Santa Messa in ricordo dei defunti, officiata da Don Costarella Candeloro Simone.

La cerimonia e il momento commemorativo

Al termine della celebrazione, intorno alle ore 12.00, in Piazza Umberto I sarà deposta una Corona d’alloro alla lapide in memoria dei Caduti nelle guerre, a cura della Componente Nazionale Sommergibilisti – Area Calabria e dell’Associazione Amici di Villa San Giuseppe.

In questa occasione, la comunità si stringe nel ricordo riconoscente di quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria, e di tutti coloro che non sono più tra noi. Per una piccola realtà come la nostra, il momento del ricordo rappresenta un segno di unità, memoria e gratitudine.

I ringraziamenti della comunità

L’Associazione Amici di Villa San Giuseppe desidera esprimere un sentito ringraziamento alla Componente Nazionale Sommergibilisti – Area Calabria per la disponibilità e la sensibilità dimostrate nel voler partecipare alla cerimonia, contribuendo a rendere ancora più significativo questo momento di raccoglimento.

Un grazie di cuore a Don Costarella Candeloro Simone per la sua costante vicinanza e per la sensibilità con cui accompagna la comunità nei momenti di memoria e preghiera.

Invito alla cittadinanza

La cittadinanza è invitata a partecipare.