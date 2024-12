Inaugurato il Villaggio di Santa Claus a Cannavò: mercatini, solidarietà e divertimento per tutti

Oggi, alle ore 15:30, il Cric San Nicola di Cannavò ha ospitato la cerimonia di inaugurazione del Villaggio di Santa Claus, con il tradizionale taglio del nastro e la benedizione ufficiale. L’evento ha segnato l’apertura dei mercatini di Natale, diventati ormai un simbolo delle festività nel territorio di Reggio Calabria.

Alla cerimonia hanno partecipato autorità locali e figure di rilievo della comunità, tra cui:

Don Giovanni Gattuso , parroco della zona,

Paolo Brunetti , Vice Sindaco,

Carmelo Romeo , Assessore,

Filippo Quartuccio , Consigliere Metropolitano,

Franco Barreca , Consigliere Comunale,

Maresciallo Capo Gabriele Vaccari , Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cannavò,

, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cannavò, Maresciallo Beatrice Saraniero.

L’evento è stato reso possibile anche grazie al contributo degli standisti, degli operatori pastorali della Parrocchia San Nicola e Santa Maria della Neve e dell’Associazione Ape Reggina, che hanno curato l’allestimento del villaggio natalizio, creando un’atmosfera calda e accogliente per tutta la comunità.

Un’esperienza natalizia unica tra tradizione e solidarietà

Il Villaggio di Santa Claus si inserisce con grande originalità nel calendario delle manifestazioni natalizie di Reggio Calabria, puntando a coinvolgere famiglie e visitatori in un’esperienza che unisce mercatini, arte, tradizioni e spirito di comunità. Il progetto è stato finanziato dal Comune di Reggio Calabria, sottolineando l’importanza di eventi che favoriscono il senso di appartenenza e rafforzano il legame tra i cittadini.

Tra le attrazioni principali, il villaggio offre:

Mercatini di Natale con prodotti artigianali e tipici,

Laboratori creativi per bambini e adulti,

per bambini e adulti, Eventi collaterali pensati per stimolare la creatività e condividere momenti di divertimento.

Inoltre, gli stand della solidarietà rappresentano un elemento significativo, con iniziative volte a sostenere cause sociali e promuovere gesti di generosità in linea con lo spirito natalizio.

Il valore della comunità

Il Parroco Don Giovanni Gattuso e i rappresentanti istituzionali presenti hanno espresso grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa, sottolineando come eventi come il Villaggio di Santa Claus siano in grado di unire la comunità in un clima di festa e condivisione. Questo progetto rappresenta un esempio di collaborazione tra istituzioni, associazioni locali, operatori pastorali e standisti, tutti impegnati nel garantire la riuscita di un evento straordinario per la città.