Falcomatà al Villaggio della solidarietà di Reggio Cresce: ‘Le migliori energie si mettano in rete per migliorare e progredire’

La Città di Reggio Calabria si appresta a vivere uno degli spettacoli natalizi più affascinanti di sempre. Sabato 21 dicembre e lunedì 23 dicembre, con un doppio appuntamento alle ore 18.00 e alle ore 22.00, le acque dello Stretto di fronte al Lungomare Italo Falcomatà saranno lo scenario per l’incantevole Drone Show realizzato dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, nell’ambito del programma Reggio Città Natale.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà è intervenuto al “Villaggio della solidarietà”, l’iniziativa promossa dall’associazione “Reggio cresce”, presieduta da Rosi Perrone, che ha coinvolto, lungo gli spazi del chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso, numerose realtà attive nel sociale e nel terzo settore. All’evento, fra gli altri, erano presenti anche l’assessore comunale Carmelo Romeo, il consigliere comunale delegato, Giovanni Latella, il consigliere regionale Giovanni Muraca, l’assessore regionale Caterina Capponi ed il Presidente della Reggina Virgilio Minniti.

Ai complimenti espressi nei confronti delle associazioni presenti, il sindaco ha ripercorso «le tante tappe che ci ha visti camminare gli uni al fianco degli altri».

«Ognuno col proprio ruolo – ha ribadito – è chiamato a servire la città a prescindere, in maniera incondizionata, animati dal sentimento di poter dare senza avere pretese di dover ricevere nulla in cambio. Il chiostro che ci ospita è quello della Chiesa degli artisti e, in questa occasione, sono esposte vere e proprie opere d’arte, elaborati che hanno un gusto non indifferente ed un valore che andrà ad arricchire le nostre case ricordandoci che il Natale ha tanti risvolti».