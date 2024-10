Vinitaly 2019, più che raddoppiate le aziende calabresi

Sono più del doppio le cantine calabresi che quest’anno partecipano al Vinitaly 2919, in programma a Verona da domenica 7 aprile a mercoledì 10. Questo, è un appuntamento fisso per produttori, importatori, ristoratori, tecnici, ma anche per giornalisti e opinion leader, che ogni anno si recano in fiera per presentare i propri prodotti e conoscere le tendenze del mercato.

INAUGURAZIONE DELLO STAND ISTITUZIONALE

Questo evento è sempre più apprezzato dalle aziende vinicole calabresi, che sono passate dalle 32 dell’annata 2014, alle 73 di questa edizione. Lo stand istituzionale della Regione Calabria di Vinitaly è stato inaugurato dal Presidente Oliverio domenica alle ore 13.