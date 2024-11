Viola, altri due punti per i playoff! Vittoria su Roseto

Il PalaCalafiore doveva farsi sentire e l’ha fatto. I tifosi (4.400) hanno trainato gli uomini di Benedetto alla conquista dei due punti. Roseto si è rivelato un avversario tosto. Fin dall’inizio del match gli ospiti hanno concesso molto poco. Un equilibrio rivelato anche dai punteggi dei primi due parziali 21 -20 per i reggini il primo 36-35 per gli abruzzesi il secondo. La seconda frazione di gioco però registra un brutto colpo alla testa per Deloach che dopo essere uscito in barella dal parquet, si accomoda in panchina. Durante il terzo parziale la Viola sale in cattedra placando l’energia degli ospiti (53/49 il punteggio finale del quarto). Gli ultimi dieci minuti sono tutti neroarancio, la truppa del presidente Branca, grazie anche all’esperienza di Rossi, fa sua la gara per 75 a 71.

Viola Basket Reggio Calabria – Roseto: 75-71 (21-20; 35-36; 53-49)

Viola Basket Reggio Calabria: Deloach 3, Casini 5, Azzaro 4, Rezzano 5, Lupusor 9, Spissu 3, Rossi 19, De Meo, Rush 14, Ammannato 13. All. Benedetto.

Roseto: Pitts 15, Borra 8, Ferraro, Bartoli, Marini 11, Janelidze 6, Carenza 6, Bryan 14, Jackson 8, Moreno 3. All. Trullo.

Arbitri: Enrico Boscolo, Gianguido Vanni Degli Onesti, Vito Modesto Stoppa.

Fonte: Ufficio stampa Viola Reggio Calabria