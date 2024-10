Viola, altro acquisto. Paesano a Reggio

Benvenuto ad Alessandro Paesano, centro di 200 cm del ’93, talento di origini friulane ma romano d’adozione. Prima la formazione solida in una scuola esigente e prestigiosa come quella della Stella Azzurra, poi le tante e meritate segnalazioni nelle più importanti rassegne del mondo giovanile. Nella passata stagione è stato pilastro del Palestrina in Serie B, precedentemente a Montegranaro (B), Oleggio (B), Chieti (A2), Ferentino (DNA Gold).

Dichiarazioni Alessandro Paesano: <<Sono pronto e carico per iniziare questa avventura alla Viola. Darò il 100% per raggiungere i traguardi più alti possibili. Ci vediamo presto a Reggio>>.