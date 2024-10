Viola Basket: la squadra vince, i tifosi pure. Un successo la raccolta fondi

Un successo strepitoso la raccolta di fondi dei tifosi storici della Viola Calabria che oltre ai canali telematici,ovvero l’utilizzo della piattaforma online con dediche da tutto il mondo, hanno adoperato anche il classico banchetto sul Corso Garibaldi, rievocando antiche memorie si è, infatti, svolta sabato e domenica una colletta destinata alla Viola Reggio Calabria.

Ai microfoni di CityNow Sport, hanno spiegato gli organizzatori presenti nella centralissima piazza Camagna:

“La raccolta di sabato dalle 16:00 alle 20:00 e di domenica dalle 10 alle 21, si aggiunge al crowdfunding ed ai diversi bonifici di altri donatori, una somma superiore a 10.000 euro circa, al netto di quelli raccolti sul Corso Garibaldi che verranno consegnati durante una conferenza stampa alla presenza dei giornalisti direttamente al Sindaco all’insegna della trasparenza. Successivamente verranno trasferiti ai giocatori ed allo staff, trovando la forma più adatta. La raccolta online una volta chiusa, quando si sarà incassato il wallet, verrà riaperta.”

“Ringraziamo per il supporto logistico il Club San Bruno 90. Da sottolineare la grande attenzione riservataci dai passanti che durante le donazioni, in modo più che giustificato e ricorrente ci hanno domandato, quale futuro avrà la Viola, che fine ha fatto Aurelio Coppolino, e se riusciranno queste iniziative a compensare l’assenza di budget o serviranno nuovi investitori per mantenere viva la società?”