Viola Basket: avvio al precampionato, tutto pronto per la stagione 2017/2018

La Met Extra Viola Reggio Calabria comunica che il raduno precampionato è fissato per Venerdì 18 Agosto presso il “Pianeta Viola”, dove la squadra sosterrà le consuete visite mediche e i primi test atletici.

Dopo una prima fase di preparazione atletica, la ricca preseason neroarancio vedrà impegnata la Met Extra in quattro prestigiosi tornei di avvicinamento alla nuova stagione agonistica.

Il primo appuntamento sarà dal 2 al 3 Settembre a Conversano ( BA) per il Trofeo “Ninì Ardito” nel quale la squadra di Calvani affronterà l’Enel Bridisi, la Cuore Basket Napoli e Scafati. Pochi giorni dopo i neroarancio saranno impegnati ancora in Puglia, a Brindisi, per il Memorial ” Pentassuglia”, al quale parteciperanno ,oltre ai padroni di casa della Enel, anche la MenSana Siena e la Scandone Avellino.

Il primo impegno dinanzi al pubblico reggino sarà nella consueta kermesse del Trofeo “Sant’Ambrogio” dal 15 al 17 Settembre, il cui programma è in via di definizione. A pochi giorni dall’avvio della stagione regolare, la Met Extra concluderà il proprio precampionato a Legnano per il Trofeo Morelli contro i padroni di casa della Knights , Bergamo e Lecco

PROGRAMMA COMPLETO

2 Settembre : Trofeo “Ninì Ardito” , ore 18.00 Enel Brindisi – Givova Scafati

2 Settembre : Trofeo “Ninì Ardito” ore 20.00 Viola Reggio Cal. – Cuore Basket Napoli

3 Settembre : Trofeo “Ninì Ardito” , ore 18.00 finale 3° – 4° posto

3 Settembre : Trofeo “Ninì Ardto”, ore 20.00 finale 1°- 2° posto

8 Settembre : Memorial “Pentassuglia”, ore 18.00 Avellino- Siena

8 Settembre : Memorial “Pentassuglia”, ore 20.00 Viola Reggio Cal. – Enel Brindisi

9 Settembre : Memorial “Pentassuglia”, ore 18.00 finale 3° – 4° posto

9 Settembre : Memorial “Pentassuglia, ore 20.00 finale 1°- 2° posto

15-16 – 17 Settembre : Trofeo “Sant’ Ambrogio” , programma da definire

22 Settembre : Memorial “Morelli” ,ore 19.00 Bergamo– Viola Reggio Cal.

22 Settembre : Memorial “Morelli”, ore 21.00 Lecco– Legnano

23 Settembre: Memorial” Morelli” , ore 19 finale 3°- 4° posto

23 Settembre: Memorial” Morelli”, ore 21 finale 1° -2° posto

Fonte: Ufficio Stampa Viola Reggio Calabria