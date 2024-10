Basket – L’ex stella neroarancio brilla in Finlandia. Roberto Bullara campione del mondo Over 55

La bacheca del profilo di Facebook, piena di post di auguri, è “ON FIRE” proprio come Roberto quando inizia le serie de tiri da tre. La retina questa volta non è quella del glorioso PalaCalafiore bensì del palasport di Helsinki.

La capitale finlandese ha ospitato le Nazionali italiane di Maxibasket. Oltre ai 31 punti di BULL nella finale Over 55 vinta con il risultato di 98 a 57 proprio sui padroni di casa, da tenere in considerazione anche la presenza di coach Lino Lardo sulla panchina degli azzurri della finale Over 50, altro glorioso ex neroarancio.

La voglia di giocare è quella di sempre, la scioltezza nel fare canestro pure, poche parole, tanti punti per un giocatore che Reggio Calabria porta nei propri ricordi, con la speranza che l’ambiente possa riaccendersi proprio come nei mitici anni ’90.