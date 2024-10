Viola, Carnovali: “Palermo da non sottovalutare, tutti al PalaCalafiore”

“E’ stata una partita non bellissima dovuta forse al turno infrasettimanale, queste sono le gare dove si vede la capacità di reagire di una squadra. Siamo andati in svantaggio ma nonostante le brutte percentuali al tiro siamo rimasti attaccati ad un match che abbiamo giocato praticamente senza Paesano. Va dato merito a Pozzuoli, per loro era una sfida importante. Per noi sono due punti fondamentali, non importa come sono arrivati, avevamo tante problematiche ed è stato importante vincere”.