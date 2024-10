Viola contro la Luiss, dichiarazioni ed informazioni utili

Il girone d’andata della Viola Reggio Calabria si chiude al “PalaLuiss” di Roma, domenica 6 gennaio alle ore 18:00. Ecco le dichiarazioni dei protagonisti e le informazioni utili per seguire il match.

” La Luiss sono anni che occupa le posizioni nobili della Serie B. Accanto ad un gruppo di giovani qualitativamente buono hanno inserito Infante che è un fattore per questo campionato. Possono contare sull’estro di Veccia, sulla concretezza di Martino, sono una squadra che gioca una pallacanestro corale e di letture. Hanno raccolto delle vittorie importante su tutte quelle contro Salerno. Noi veniamo da una settimana molto difficile, dove le assente non ci hanno permesso la continuità nel provare alcune soluzioni”.

“Sarà una partita esternamente complicata sia per le nostre problematiche fisiche che per il valore dell’avversario. La Luiss è una squadra ben allenata che fa del ritmo la sua arma principale. Sarà una partita importante, arriveremo concentrati per ottenere i due punti, sarebbe un bel colpo esterno per chiudere al meglio il girone d’andata”.