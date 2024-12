Viola verso il derby vs Rende, Coach Scarpa ‘Finalmente il nostro pubblico’

“Stiamo preparando un’altra partita importante, con l’obiettivo di confermare la nostra imbattibilità”. Stefano Scarpa, assistant coach della Redel Viola, presenta così il derby contro la Bim Bum Rende, in un clima di grande concentrazione e determinazione.

Nonostante la striscia positiva, Scarpa smentisce qualsiasi pressione legata alla caccia al record: “Assolutamente no, stiamo lavorando come sempre. Siamo una squadra che deve cercare di portare a casa punti, partita dopo partita”.

L’avversario non va sottovalutato:

“Rende è una squadra temibile, la classifica è un po’ bugiarda. Hanno uno scorer come Baquero e un giocatore di grande esperienza come il loro playmaker Simone Ginefra. Sono un avversario che può mettere in difficoltà chiunque”.