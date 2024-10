Viola, iscrizione al campionato. Si provano diverse strade, decisiva la prossima settimana

Sono diverse le strade che si stanno percorrendo in vista dell’iscrizione nel campionato di serie B della Viola Basket. La Federazione Italiana Pallacanestro si dimostra favorevole al mantenimento di un piazza importante come Reggio Calabria. Il basket è in crisi, dimostra ciò la mancata iscrizione di numerose squadre molto quotate. La wild card è la prima delle opzioni, se da una parte come già detto si lavora sottotraccia con protagonista l’eventuale presidenza Gallo, si parla anche di imprenditori della provincia reggina. Probabilmente si avranno le risposte ad inizio della prossima settimana, perché ciò che è certo serve un progetto per riguadagnarsi la credibilità della FIP.

Di questo avviso è stato Wlliam Lo Cicero del Supporters Trust che ha spiegato intervistato da Antenna Febea:

“Siamo attivi, sappiamo della trattativa col presidente Gallo, che seguiamo a distanza ma “non troppo”. Abbiamo avuto delle interlocuzioni con il Sindaco. Vista la solidità finanziaria dimostrata con la Reggina, la speranza si possa finalizzare tale situazione. Speriamo che questa rinascita sia definitiva. Trento, ad esempio, ha un budget di 3 – 4 milioni di euro, il trust ha una quota di 40.000 euro però allo stesso tempo è decisivo grazie ad importanti professionalità. Negli ambienti federali gira voce sia possibile l’ipotesi wild card, per la Viola sarebbe perfetto, anche se in relazione alla trattativa bisognerebbe chiuderla presto. La richiesta è che anche con tale situazione vengano comunque onorati i debiti nei confronti dei tesserati del campionato non concluso dai neroarancio”.

