Viola, Konteh: ‘Il pubblico la nostra forza. Voglio rimanere a Reggio’

"Il gruppo? Sempre solidale, uno per tutti e tutti per uno"

Una bella rivelazione. Nella gara vinta contro Pallacanestro Angri, si è fatto trovare pronto con impegno e canestri. Il giovane lungo Yusupha Konteh,è stato ospite di “Momenti neroarancio”, format televisivo in onda sulla tv ufficiale del club, Videotouring.

“Il Coach mi ha detto che devo essere pronto. Così ho fatto. Mi sono fatto trovare pronto per fare quel che mi è chiesto, e ne sono orgoglioso. Siamo un gruppo che, quando manca qualcuno si vede.

Penso che per questo abbiamo perso la prima partita a Molfetta, per qualche effettivo in meno nel nostro roster.

Io devo farmi trovare pronto: sto lavorando sodo su tattica e tecnica. Voglio dare il massimo“.

Il pubblico di Reggio Calabria?

“Lo ringraziamo. Non possiamo fare a meno di loro. Speriamo possano venire ancora più massicci.

Sono la nostra forza ed il nostro orgoglio e noi, andiamo in campo per loro. Mi trovo benissimo a Reggio Calabria: sarebbe bellissimo rimanere“.

La prossima sfida contro Monopoli?

“Sono una buona squadra. Hanno tanta esperienza. Non è una partita facile, dobbiamo correre e giocare sui nostri livelli. Quella è la chiave per la vittoria“.

Il momento del collettivo?