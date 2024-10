Viola, il prossimo avversario è il Napoli Basket

di Domenico Suraci – Il basket non si ferma, neanche in pieno periodo natalizio, domenica 23 dicembre alle ore 18:00 si giocherà al Palasport Casalnuovo dove andrà in scena un match avvincente che vedrà protagonisti la Viola Reggio Calabria, fresca di Main Sponsor ma con un ottimo giocatore in partenza che ha fatto molto bene fin’ora, ovvero Mastroianni ed il Napoli Basket.

Il roster partenopeo di Gianluca Lulli è attualmente con 10 punti in classifica, non ha un rendimento costante, nelle ultime tre partite ha totalizzato tre successi. Nonostante le sconfitte contro le compagini di bassa classifica risulta un avversario imprevedibile.

Diversi i giocatori molto forti individualmente, del calibro di Di Vaccaro, di Nemanjia Dincic, assolutamente da marcare stretto. Anche Milani e Guarino possono impensierire la difesa neroarancio. Da segnalare l’ingaggio del club di Grassi che si è assicurato i centimetri (205) e i chili (115) di Simone Bagnoli, centro puro, navigato (37 anni appena compiuti), ma ancora capace di spostare gli equilibri in serie B, che non sarà presente però all’appuntamento contro la Viola di domani, sarà utilizzabile infatti solo dell’8 gennaio 2019.

Riusciranno i ragazzi di coach Mecacci a far trovare sotto l’albero dei tifosi una vittoria in vista anche dell’impegno casalingo contro la Broker Roma?