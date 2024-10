La Viola Reggio Calabria comunica che la gara amichevole contro il Basketball Lamezia in programma Mercoledì 19 non si disputerà, come precedentemente comunicato, al “PalaSparti” di Lamezia Terme, ma al “PalaMazzetto” – Pianeta Viola, Via Pio XI, 337 – di Reggio Calabria alle ore 19.00. L’ingresso sarà gratuito.