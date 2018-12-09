Coach Mecacci dopo la sconfitta contro la Costa d’Orlando si è presentato in sala stampa ed ha dichiarato: “Troppi errori stupidi, troppo nervosismo, spesso nei confronti degli arbitri da parte dei giocatori. Nei momenti decisivi abbiamo fatto scelte sbagliate”.

L’head coach neroarancio ha aggiunto: “Gli avversari si sono dimostrati ben allenati, ben gestiti con tanti validi giocatori, tre settimane fa del resto è riuscita a battere Matera”.

Ci prendiamo questa sconfitta, – chiosa l’allenatore della Viola Basket – anche se avessimo vinto all’overtime non sarei stato soddisfatto del match dei miei ragazzi, non mi preoccupa la sconfitta bensì come è maturata, lavoreremo parecchio per capirlo e riparare”.

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