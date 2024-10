Myenergy RC vince il derby a Messina, Cigarini: ‘Volevo solo portarle a casa, tutte e tre. Ora Ragusa’

Appena conclusa la trasferta sul campo dell’ASD Castanea Basket che ha visto la Myenergy RC vittoriosa con il punteggio finale di 73-90.

Leggi anche

Al termine della gara ha commentato così la prestazione dei suoi l’allenatore neroarancio Federico Cigarini:

“Siamo partiti molto bene con un parziale di +15, poi abbiamo cominciato a fare rotazioni e abbiamo finito il secondo quarto sempre sopra. Abbiamo attaccato bene la zona, però a me interessava solo portarle a casa, tutte e tre. Venivamo da due sconfitte e volevo una reazione, e la reazione c’è stata. Precedentemente, nel campionato avevamo fatto una sconfitta e 5 vittorie, poi una sconfitta e 5 vittorie, quindi a due sconfitte non sapevo se eravamo capaci di reagire così. Invece siamo stati molto bravi a stare sul pezzo, le rotazioni anche oggi a dieci. Quindi sono molto contento della vittoria, in alcuni sprazzi anche della prestazione, in altri caliamo troppo d’intensità. Forse sbaglio io a fare i quintetti, mi riguarderò la partita e valuterò”.

Continua il tecnico della Viola nell’analisi del match e sui cali della squadra:

“Due fattori: per prima cosa già ieri in allenemento eravamo un po’ svampiti sulle cose che dovevamo fare. L’altra cosa, sicuramente le tre partite ravvicinate, soprattutto con una formazione come Castanea che non ha niente da perdere. Cambia più a noi perchè ci sono due partite fondamentali: Piazza Armerina – Capo d’Orlando e Basket School ME – Sala Consilina, che a seconda dei risultati ci cambia la classifica per i primi quattro posti”.

Domenica prossima al Palacalafiore arriva Ragusa: