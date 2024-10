La Myenergy RC alza il ritmo e ritrova se stessa: piegata l’ottima Fortitudo Messina

La Myenergy RC fa due su due e nel turno infrasettimanale di questa intensa settimana di basket conquista la seconda vittoria consecutiva ai danni della Fortitudo Messina di coach Cavalieri.

Leggi anche

Era una partita da vincere a tutti i costi e così è stato nonostante la prova coraggiosa della squadra ospite che non riesce ancora ad ottenere i primi punti nel torneo. I peloritani rispetto al match d’andata sono cresciuti, il lavoro di questi mesi ha dato i suoi frutti, i nuovi innesti si sono integrati e i singoli migliorati nelle prestazioni personali.

La partita

E infatti il primo quarto è di marca Fortitudo. Gli ospiti partono meglio, trovano più facilmente in contropiede canestri facili e con un Tagliano ispirato mantengono per la prima frazione un mini vantaggio di 4-6 punti su una Viola poco precisa, macchinosa e ancora poco attenta in difesa.

In questi casi, la soluzione in casa neroarancio è sempre la stessa, e risponde al mantra cestistico di coach Cigarini, il marchio di fabbrica di questa Viola ‘23/’24: correre più veloce, aumentare l’intensità, e tirare.

Leggi anche

L’allenatore neroarancio chiama in causa la panchina, nel secondo quarto i ritmi aumentano, Tyrtyshnyk e Aguzzoli difendono come forsennati e rubano palloni su palloni che in contropiede vengono capitalizzati al meglio. La palla adesso corre a mille all’ora, le mani si scaldano e la Viola Myenergy mette avanti il muso nel punteggio, va in vantaggio grazie alla prova corale dei suoi. Entrano bene Simonetti, Seck, lo stesso Cessel che ingaggia un duello spettacolare con Mama Kader, uno degli avversari più incisivi, a tratti padrone del pitturato messinese con 4 stoppate, 11 rimbalzi e 17 punti.

La Fortitudo Messina prova a restare aggrappata alla partita con la prova di un sontuoso Tagliano (29 punti con 4/5 da tre, 26 di valutazione per il migliore tra i messinesi), ma non c’è storia contro il gruppo neroarancio: la partita è archiviata già nel terzo quarto.

Nell’ultima frazione di gioco spazio e minuti preziosi per Konteh e il giovane Mazza, che anche stasera esalta con un bel canestro in sospensione un pubblico del Palacalafiore meno numeroso del solito (è mercoledì sera..) ma che si fa sentire nei momenti caldi della gara.

Finisce 94-73. Il ‘solito’ Illia Tyrtyshnyk è l’mvp della gara con 25 punti: 8/8 ai liberi, 4/5 da due e 3/4 da tre con 29 di valutazione lo score quasi perfetto dell’ucraino, che dà la carica a suoi con difesa e giochi da tre punti che scavano il solco nei momenti decisivi. Benissimo Aguzzoli (17 punti e 7 assist) ma, come ha ben detto coach Cigarini al termine della gara, benissimo tutto un gruppo che cresce nella testa e nelle gambe, e che ritrova se stesso quando impone i ritmi di gara forsennati del secondo e terzo quarto.

Ora testa al prossimo impegno ravvicinato, per la 18ª di campionato si gioca sabato pomeriggio l’anticipo in casa del Castanea sull’altra sponda dello stretto. Non c’è tempo per festeggiare, per pensare, è tempo di correre, correre..