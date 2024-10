Myenergy RC vince contro Messina, Cigarini: ‘Risposta positiva, ora più spazio a tutti’

Al termine della gara al Palacalafiore tra Viola Myenergy RC e Fortitudo Messina, conclusasi con la vittoria dei padroni di casa col punteggio di 94-73, l’allenatore neroarancio Federico Cigarini ha commentato così la prestazione dei suoi.

Dichiara Cigarini:

Continua Cigarini:

“Oggi molto bene Simonetti , ma ripeto, questa è una squadra di 11 elementi , quindi bravi tutti. Con i minutaggi che stiamo dando devono farsi trovare tutti pronti. Ancora bravo a Konteh , in panchina per tre quarti e si è fatto trovare pronto. Merito di tutti, finalmente ci stiamo allenando forte, siamo in 11 con Mazza, quindi bene. Stiamo facendo più fatica con le difese sul pick and roll diverso rispoetto alla prima parte dell’anno. Se equilibriamo il minutaggio di tutti siamo sempre freschi e possiamo giocare ad alti ritmi. Nelle due sconfitte ho dato troppo inutaggio a qualcuno che era stanco. Equilibriamo i minutaggi perchè questa squadra deve tornare a correre e l’abbiamo dimostrato oggi: nel secondo e terzo quarto quando andiamo ai 200 all’ora prendiamo vantaggio”.

Conclude Cigarini:

“Per la prossima gara non ho guardato nulla, Seby guarda Ragusa, ne prepariamo una alla volta. Domattina iniaziamo a preparare Castanea, sono sicurissimo che sarà una partita difficile: loro giocano in 7 e sarà difficile eprchè si stanno amalgamando, se le giocano con tutti. Noi dobbiamo assolutamente vincere. Dobbiamo fare 4 su 6 per essere sicuri del quarto posto. E poi c’è il big match con Ragusa… Sabato giochiamo al Cus di Messina, speriamo venga molta gente, anche per scaldarci per la settimana prossima, ci vorrà una marea di gente”.