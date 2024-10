Myenergy RC a testa alta in un Palacalafiore bollente. Ma Ragusa è più forte

Il big match della 19ª di Serie B Interregionale non ha tradito le aspettative. È stata una gara combattutissima fino all’ultimo possesso, avvincente e aperta per tutti i 40 minuti, e la meglio stasera l’ha avuta la squadra più matura, più completa, e a tratti più cinica delle due in campo.

Lo scontro diretto e i “4” punti per le due classifiche del torneo se li porta a casa la Virtus Ragusa, anche se la Viola disputa una gara tutta cuore e nervi ed esce ancora una volta a testa altissima con l’abbraccio del popolo neroarancio.

Leggi anche

Il Palacalafiore stasera è stato una bolgia, il fortino che avevamo auspicato. L’adunata al palazzetto ha avuto i suoi frutti, tanta gente in più ad occupare anche i seggiolini del secondo anello. Coach Cigarini, i giocatori, la società, hanno avuto la risposta che si aspettavano dalla città.

La partita

Ragusa parte subito concentrata, determinata. Coach Recupido e il suo staff hanno fatto un lavoro fantastico, la squadra è solida in difesa, in attacco rotazioni e movimenti veloci e precisi, giochi dentro-fuori e scarichi sul lato debole a spezzare la difesa avversaria. E la panchina è lunga, ricca di soluzioni e di mani calde a far male da ogni centimetro del parquet.

Nel primo quarto le bombe di Cioppa, capitan Sorrentino (entrato dalla panchina e lasciato due volte indisturbato dai neroarancio) e un sontuoso Gaetano (stasera top scorer dei suoi) danno l’allungo iniziale a Ragusa, che mette da parte dieci punti di vantaggio al primo riposo.

Coach Cigarini mastica amaro per il primo fallo tecnico dopo 3 minuti, prova con la zona e la difesa a uomo, la Viola incassa il colpo e rientra nel secondo quarto più cattiva in difesa, precisa in attacco. Tyrtyshnyk, Aguzzoli e Simonetti iniziano la corsa per la rimonta che durerà fino agli ultimi minuti dell’ultima frazione di gioco.

L’allenatore neroarancio prende il secondo tecnico della gara e viene espulso. Il Palacalafiore si surriscalda. Ragusa perde per 5 falli Brown, Vavoli e Gaetano. Subentra Epifani che forza in penetrazione contro Mavric e commette sul recupero neroarancio fallo antisportivo su Tyrtyshnyk, involato in contropiede. L’ucraino va dalla lunetta e a 2’ e 37” dal termine realizza il primo vantaggio della Viola (dopo il 7-4 iniziale), 73-72. Ma Cioppa e Sorrentino non mollano, realizzano due bombe di fila e ribaltano ancora una volta il punteggio.

È il film della partita, con la risposta sempre pronta e mortifera della Virtus grazie alle bombe nei momenti decisivi di Cioppa (mvp ibleo con 25 di valutazione), Simon e del capitano Sorrentino. Nella Virtus Ragusa ben 5 giocatori in doppia cifra: Gaetano (20), Cioppa (17) Simon e Sorrentino (14), Vavoli (10). In ombra Marcus Brown, l’uomo più atteso tra gli ospiti.

Per la Viola bene i soliti Tyrtyshnyk (27 punti con 4/12 ad 3) e Aguzzoli (23 punti, 6 rimbalzi e 3 assist, mvp della gara con 34 di valutazione). Bene anche il reparto dei lunghi, stasera si sono viste ottime risposte dai vari Cessel (7pt con 3/4 ai tl e 2/2 da due), Simonetti (8pt con una bomba esplosiva nella rimonta) e Mavric (9pt).

Ma non è bastato per contrastare la solidità e la forza della corazzata siciliana, che per la seconda volta quest’anno ha dimostrato di avere “qualcosina” in più in termini di esperienza e soluzioni rispetto al giovane progetto neroarancio.

Per coach Cigarini “Non è successo niente in chiave campionato, saremo comunque tra le prime quattro”.

Leggi anche

Servono infatti due punti per l’aritmetica certezza di passare alla seconda fase per la promozione, ma serve riprendere a correre e crescere per coltivare quel sogno che a inizio campionato sembrava impossibile. Testa quindi al prossimo impegno di domenica, la trasferta in casa della Sintegra Bim Bum Rende di coach Carbone.