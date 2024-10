Viola, l’obiettivo è il rilancio. Importanti incontri del presidente Laganà

L’obiettivo, è il rilancio della Viola: il Presidente della Pallacanestro Viola Carmelo Laganà e il consigliere delegato allo Sport della città metropolitana Gianni Latella, hanno incontrato questa mattina Marcel Vulpis e Cesare Di Cintio per confrontarsi sull’assetto societario e porre le basi per il rilancio della società neroarancio. Avviando la collaborazione con importanti realtà in ambito sportivo, la Viola intende potenziare l’area commerciale e di marketing del club, attraverso la comunicazione strategica finalizzata al reperimento delle risorse funzionali alla stagione 2023/24.

Sarà di questo aspetto che si occuperà Marcel Vulpis, giornalista professionista fondatore dell’agenzia di stampa Sporteconomy, specializzato in economia e politica dello sport. Lo studio legale DCF Sport Rights Legal, nella persona dell’avvocato Cesare Di Cintio, specialista in diritto e management sportivo, si occuperà di advisoring economico finanziario attraverso la ricerca di partner e soci. Nei prossimi giorni i dettagli del nuovo progetto verranno illustrati attraverso un’apposita conferenza stampa.

La società comunica inoltre di essere al lavoro su più fronti per definire guida tecnica e roster della prossima stagione sportiva.