La Pallacanestro Viola si è imposta su Padova al PalaCalafiore

I neroarancio hanno conquistato due punti fondamentali in chiave classifica

La Pallacanestro Viola nella ventiduesima giornata di Serie B girone B si è imposta sulla Virtus Padova al PalaCalafiore. Dopo un inizio difficile i neroarancio hanno recuperato prontamente disputando un ottimo secondo quarto. All’uscita degli spogliatoi perfetto equilibrio con i veneti, fino ad un finale scoppiettante che ha visto imporsi i ragazzi di coach Bolignano con il punteggio di 74 a 73. Due punti in classifica fondamentali per sperare in un’eventuale salvezza.

Il tabellino

Pall. Viola Reggio Calabria – Antenore Energia Virtus Padova 74-73 (19-25, 20-13, 17-17, 18-18)

Pall. Viola Reggio Calabria: Simone Farina 19 (3/7, 4/10), Stefano Spizzichini 17 (6/13, 0/1), Amar Balic 12 (2/3, 2/11), Davide Marchini 12 (1/3, 1/4), Giambattista Davis 10 (1/2, 1/1), Federico Bischetti 2 (0/1, 0/0), Michelangelo Laquintana 2 (1/2, 0/1), Amedeo Tiberti 0 (0/0, 0/0), Hamza Yusuf 0 (0/1, 0/0), Michele Corsaro 0 (0/0, 0/0), Alessandro Musolino 0 (0/0, 0/0), Alessandro rosario Ziino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 25 – Rimbalzi: 38 8 + 30 (Stefano Spizzichini 19) – Assist: 10 (Amar Balic 5)

Antenore Energia Virtus Padova: Francesco De nicolao 18 (5/10, 1/2), Michele Ferrari 18 (9/10, 0/0), Francesco Paolin 13 (4/6, 0/5), Francesco ikechukwu Ihedioha 11 (4/6, 0/3), Leonardo Marangon 6 (3/7, 0/3), Giacomo Cecchinato 4 (2/2, 0/6), Riccardo Venier 3 (0/2, 1/2), Federico Schiavon 0 (0/0, 0/1), Federico Osellieri 0 (0/0, 0/1), Marco Bedin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 21 – Rimbalzi: 34 6 + 28 (Francesco Paolin 8) – Assist: 9 (Francesco De nicolao 5)