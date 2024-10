Viola, prende quota l’ipotesi di acquisizione di un titolo di A2

di Matteo Occhiuto – La Viola Reggio Calabria vuole, fortemente, continuare a giocare in Serie A2. I vertici del club nero-arancio, infatti, sono in febbrile attesa di sapere cosa avverrà nel terzo grado di giudizio, il primo al di fuori della discrezionalità della Lega Nazionale Pallacanestro, in merito alla penalizzazione che ha comportato la retrocessione in Serie B. Il CONI dovrebbe pronunciarsi a breve.

In ogni caso, anche qualora la sentenza fosse avversa al sodalizio reggino, l’obiettivo di disputare anche nel 2018/2019 il secondo campionato cestistico nazionale potrebbe essere perpetrato in diverso modo. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, infatti, la dirigenza sarebbe fortemente intenzionata a rilevare il titolo sportivo di un’altra società di A2. Un passo che manifesta il bruciante desiderio societario di voler cancellare l’onta della retrocessione a tavolino, anche per riconciliarsi nuovamente con una tifoseria, oggi, quantomai delusa.

Fra le ipotesi sul tavolo, nel dettaglio, sembrerebbe esserci la possibilità di acquisire il titolo di Bergamo, attualmente in difficoltà economiche. Discorso diverso, invece, per Mantova, con il club lombardo che è invece riuscito a superare i propri problemi.