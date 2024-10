Viola, riuscirà l’urlo del PalaCalafiore a stordire Casale?

di Domenico Suraci – Un match per arrivare ai piani alti della classifica o comunque per dimostrare di esserci a pieno titolo. Quello tra Viola e Casale sarà uno scontro tra due squadre che si conoscono bene, con i propri roster al completo, che si temono ma soprattutto si rispettano. All’andata i piementosi ebbero la meglio al “PalaFerraris” di un punto (68-67, ndr). Vedremo grande basket in un PalaCalafiore, siamo sicuri gremito ed ancora una volta “senza barriere”.

Quali gli stati d’animo dei proatagonisti delle due compagini?

QUI REGGIO CALABRIA

Marco Calvani (allenatore) – “Domenica sappiamo che affrontiamo la prima in classifica, Casale è lì dall’inizio della stagione, ha vinto undici partite consecutive e perso solo tre volte. Per queste ragioni i miei giocatori non hanno bisogno di ulteriori motivazioni. Noi stiamo esprimendo una pallacanestro migliore, questo è consequenziale al tempo. C’è un play come Caroti che doveva metabolizzare un ruolo nuovo di leadership, l’inserimento di due nuovi stranieri, rimettere in pista Baldassarre che veniva da un lungo infortunio, c’era bisogno di tempo. I miei giocatori sono stati bravi, oggi fanno le cose perché sanno che il loro miglioramento passa da questo, hanno la consapevolezza che fanno determinate cose non perché gli vengono solamente imposte ma perchè hanno coscienza che sia davvero importante. La qualità del lavoro cosi migliora. Stiamo correndo meglio, in campo aperto siamo molto più brillanti. Tutto merito della loro voglia di lavorare”.

Agustin Fabi (giocatore) – “Casale è un gruppo solido che si conosce da tanto tempo, che ha lo stesso allenatore da diverse stagioni, sono collaudati. Noi siamo pronti, ormai siamo un gruppo unito, dobbiamo rimanere umili, riconoscere i nostri limiti e i nostri punti di forza. Spero di riavere Roberts domenica, siamo concentrati e vogliamo continuare a vincere”.

QUI CASALE MONFERRATO

Marco Ramondino (allenatore) – “Sarà una trasferta molto difficile contro una squadra tra le più in forma del campionato, che sta esprimendo il suo potenziale grazie a lunghi versatili ed esterni con esperienza, talento e taglia fisica. Esprimono una grande aggressività difensiva, che si concretizza nel maggior numero di palle recuperate di media in campionato: da parte nostra, quindi, serve disciplina offensiva e cura dei possessi. Dal punto di vista difensivo dobbiamo fare una partita di attenzione ed intelligenza: Reggio Calabria ha tanti giocatori capaci di subire falli, e questo si riflette nel loro alto numero di tiri liberi, che per vincere in trasferta dobbiamo cercare di limitare”.

Davide Denegri (giocatore) – “Sarà una partita difficile, loro vengono da un buon momento. Ci aspettiamo un clima con tanto pubblico, ma ci stiamo preparando bene per continuare la nostra striscia di vittorie. Saremo – spero – al completo, quindi siamo carichi e convinti. All’andata fu una partita molto tosta: loro difendono bene, duro, quindi dobbiamo limitare le palle perse e giocare al nostro ritmo”.

METEXTRA REGGIO CALABRIA – NOVIPIÙ CASALE MONFERRATO

Dove: PalaCalafiore, Reggio Calabria

Quando: domenica 28 gennaio, 18.00

Arbitri: Vita, Radaelli, Chersicla