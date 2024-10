Viola Basket – Rossato: “Voglio i Playoff”

Cuore, grinta, agonismo e una crescita esponenziale nella seconda parte di stagione. Riccardo Rossato incarna perfettamente lo spirito della Viola Reggio Calabria. La guardia neroarancio, ospite di Radio Antenna Febea, ha così commentato il momento della sua squadra.

“Dopo l’ottima vittoria di Siena e qualche giorno di pausa dovuti alla sosta torniamo a lavorare più carichi di sempre, con un pizzico di consapevolezza in più.Siamo concentrati sul lavoro da fare in vista della gara contro Trapani. Contro i siciliani vogliamo ottenere due punti che ci garantirebbero l’accesso ai play off”.

Proprio all’andata contro Trapani, Rossato giocò i suoi primi minuti da playmaker.Da quella gara in poi c’è stata una crescita costante.

“Fino a quella gara non mi allenavo quasi mai nel ruolo di play, A Trapani, all’andata ero forse più preoccupato a non fare brutte figure, a perdere qualche pallone, e non sono riuscito sin da subito a dare ritmo alla squadra. Poi con il tempo e grazie all’aiuto di Lorenzo( Caroti ndr), del coach e di tutto lo staff ho preso più fiducia e sono entrato nei meccanismi di questo ruolo”.

A poche gare dal termine la Viola punta ad un piazzamento tra le migliori otto squadre del torneo. Un traguardo ipotizzabile già ad inizio stagione?

“Sinceramente si. Lo pensavo sin dall’inizio perché sapevamo di essere un gruppo con delle potenzialità. Forse nel girone d’andata, visto l’andamento un pò discontinuo, si poteva pensare che non fossimo ancora pronti. Siamo cresciuti nel corso della stagione, siamo coscienti del nostro potenziale e quindi credo che questi play off ce li meritiamo davvero”.

Domenica si ritorna tra le mura amiche del “PalaCalafiore”, la vera arma in più della Viola.

“Come ogni volta che giochiamo in casa siamo speranzosi di vedere tanta gente. Noi ogni Domenica vorremmo avere più spettatori rispetto alla partita precedente, di fare ogni volta un nuovo record. Il pubblico durante tutta la stagione ci ha trasmetta una grande carica e soprattutto in questo finale di campionato il loro apporto può essere fondamentale”.

*Foto di Maurizio Polimeni

Fonte: Ufficio Stampa Viola Reggio Calabria