Pallacanestro Viola, Santo Versace regala agli studenti reggini i biglietti per il Palacalafiore

Di seguito il comunicato stampa della Pallacanestro Viola sulla nuova iniziativa a sostegno dei tifosi neroarancio.

Santo Versace, uno dei più noti imprenditori nel mondo della moda e reggino di origine, ha sempre mantenuto un forte legame con la propria terra.

Come annunciato dai canali della TV ufficiale della Pallacanestro Viola VideoTouring, anche quest’anno il dott. Santo Versace ha rinnovato il proprio impegno a favore dei giovani reggini per avvicinare gli studenti al basket e permettere che in numero sempre maggiore assistano alle partite della Viola.

Già nella passata stagione Santo Versace aveva sottolineato come tutti dovessero fare la loro parte e che si sarebbe reso disponibile, per favorire la partecipazione di ragazzi e studenti, ad acquistare tagliandi d’ingresso per consentire ai ragazzi che lo desiderassero di vedere la squadra nei match interni al PalaCalafiore.

Versace, cestista della primordiale Cestistica Piero Viola e patron della Viola di Manu Ginobili, con il suo significativo contributo darà anche quest’anno la possibilità a centinaia di giovani tifosi neroarancio di recarsi tutte le domeniche al PalaCalafiore per poter sostenere la Viola.

La società, intende ringraziare pubblicamente Santo Versace per il nobile gesto che contribuirà ad incrementare la partecipazione di giovani degli Istituti Superiori della Città Metropolitana e far dunque presenziare tanti altri studenti alle partite della Viola”

La società contatterà direttamente gli Istituti Scolastici, per info eventuali contattare il recapito 320 4341062 ( referente societario per la scuola)