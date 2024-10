Viola, Seck: ‘I tifosi ci chiedono di portare la Viola ai livelli di un tempo’

Omar Seck verso il derby, si gioca domenica alle ore 18 contro Rende. Le dichiarazioni pre-gara sui canali ufficiali del club della duttile “point-guard” neroarancio. “Mi trovo molto bene con i compagni, si è creato un bel gruppo. C’è molto calore anche in città ed i tifosi sono molto legati alla squadra. Peccato per l’ultima sconfitta, siamo arrivati nel finale un pò a corto di fiato, ma rimane una prestazione di alto livello. Siamo giovani, lavoriamo sulle carenze che ancora ci possono essere ed i miglioramenti si vedono in campo. Partita dopo partita vediamo sempre più pubblico al Palacalafiore ed il loro incitamento sarà decisamente importante. Tutti ci spronano e ci chiedono di portare la Viola ai livelli di un tempo. Siano ancora agli inizi, sapevamo di avere una buona squadra ed a questo punto della stagione non mi aspettavo di essere così in alto, anche per la giovane età del gruppo.