Viola, semifinale Play-Off – Nardò si impone su Caserta in gara 3

La Viola, in attesa del Consiglio Federale del 10 maggio, avrebbe dovuto affrontare Nardò nella semifinale conquistata sul campo

In attesa della decisione del Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro che si riunirà il 10 maggio, tra Caserta e Nardò sono i pugliesi ad essersi qualificati. La Frata Nardò ha infatti sconfitto in gara 3 i campani che fermano così il loro cammino nei play off della serie B 2018/2019.

Leggi anche

Il tabellino della gara

Decò Caserta – Frata Nardò 70-77 (23-21, 11-20, 16-17, 20-19)

Decò Caserta: Marcelo Dip 23 (11/13, 0/1), Leonardo Ciribeni 14 (2/5, 2/4), Biagio Sergio 10 (0/4, 1/5), Norman Hassan 10 (3/6, 0/4), Riccardo Bottioni 5 (2/2, 0/1), Alex Ranuzzi 4 (2/3, 0/4), Niccolò Petrucci 2 (1/2, 0/6), Marco Pasqualin 2 (0/3, 0/2), Alessio Iavazzi 0 (0/0, 0/0), Giacomo Barnaba 0 (0/0, 0/0), Marcellino Piazza 0 (0/0, 0/0), Andrea Valentini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 28 – Rimbalzi: 32 12 + 20 (Marcelo Dip 9) – Assist: 11 (Alex Ranuzzi 4)

Frata Nardò: Federico Ingrosso 23 (1/6, 4/7), Gionata Zampolli 16 (4/10, 2/3), Mathias Drigo 13 (1/2, 3/4), Stefano Provenzano 11 (0/0, 3/6), Vittorio Visentin 6 (3/7, 0/0), Alberto Razzi 6 (0/0, 2/2), Goran Bjelic 2 (0/0, 0/1), Antonhy Thirtinsky 0 (0/0, 0/0), Pavle Mijatovic 0 (0/0, 0/0), Diego Fracasso 0 (0/0, 0/0), Daniele Dell’anna 0 (0/0, 0/0), Robert Banach 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 20 – Rimbalzi: 34 5 + 29 (Mathias Drigo 11) – Assist: 7 (Gionata Zampolli 4)