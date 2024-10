Viola: la felicità di Simonetti ed i ringraziamenti alla famiglia dell’Eutimo Locri

"Antonio Mazza? Se non porta quattro teglie di pizze per tutti è meglio che non si presenti in allenamento"

Già dimenticata la sconfitta con Ragusa grazie al successo interno con Rende, in casa neroarancio cresce l’entusiasmo e si rafforzano le ambizioni. Sui canali ufficiali del club parla Simonetti:

“Siamo un gruppo vero, in costante miglioramento”

Un pullman in arrivo dalla costa ionica, tutto per lui. L’Eutimo Locri, sua squadra d’origine, dove ha mosso i primi passi, si è mossa in massa. 70 persone per sostenere il talento di Stilo che, senza dubbio, rappresenta una delle pedine rivelazione dell’intero campionato di Serie B Interregionale.

La vittoria

“Innanzitutto sono molto felice per la vittoria contro Rende. Poi vorrei ringraziare tutta la famiglia dell’Eutimo Locri venuti a Reggio per sostenere la Viola e a sostenere me, e sono veramente onorato di averli visti qui, numerosi, al Palazzetto.

Senza di loro che hanno creduto in me sin dal primo giorno non penso sarei qui, loro mi hanno lanciato. Euprepio Padula, il mio primo allenatore di basket che mi ha insegnato tutto, le basi. Devo ringraziarli e sono veramente onorato ed emozionato, felice di averli visti tutti qui“.

Il commento sulle parole di Cigarini?