Viola: squadra, ricorso, PalaCalafiore e abbonamenti

Nella mattinata di riposo di oggi il roster, insieme ad area tecnica, medica, istituzionale, marketing e comunicazione, hanno partecipato allo shooting foto e video utile alle diverse esigenze legate a Lega Nazionale Pallacanestro ed alle diverse necessità del re-branding.

Da sinistra a destra alzati, il roster: Agbogan, Scialabba, Ciccarello, Nobile, Fallucca, Paesano, Grgovic, Paesano, Fall, Pandolfi, Carnovali, Alessandri e Vitale.

Da sinistra a destra seduti, lo staff tecnico (Hughes e Murano non disponibili oggi): Neri, Trimboli, Mecacci, Motta, Calafiore e D’Agostino.

La comunicazione visiva (foto e video) sarà per la Viola 2018-19 estremamente importante in quanto strumento di condivisione di un sogno nel quale far riconoscere sempre più innamorati dei colori neroarancio, soprattutto a distanza. Non dimentichiamo i nostri fratelli che da lontano manifestano quotidianamente il loro affetto con abbonamenti poi omaggiati a persone svantaggiate, o che si sobbarcano, come i nostri splendidi tifosi organizzati, chilometri e chilometri per farci sentire a casa nonostante in trasferta.

VARIE MONDO VIOLA

– ricorso: in attesa delle motivazioni richieste la settimana scorsa, attività finalizzata alla valutazione circa opportunità di avanzare ultimo ricorso al 4° grado di giudizio (Giustizia Ordinaria, TAR Lazio)

– fidejussione LNP: come comunicato nella nota 41 del 25 agosto scorso, il 22/08 è stata evasa la pratica della Camera di Commercio di Reggio Calabria (domanda presentata il 06/07) inerente il cambio di amministratore della società, essenziale per apertura conto corrente con conseguente pagamento fideiussione di € 30.000,00. Causa tassa 2017 impagata a favore della stessa Camera di Commercio, lunedì 27/08 l’AD si è recato presso gli uffici preposti per archiviare una pratica oltremodo lunga. In queste ore lo stesso AD si trova in Sicilia per passaggio alla Camera di Commercio di Messina e successiva conclusione presso istituto bancario. Seguirà comunicato stampa dedicato e, contestualmente, si intende trasmettere massima fiducia

– Pianeta Viola: lavori di manutenzione straordinaria terminati, circa 30.000,00 € + IVA l’investimento portato a termine in sole due settimane dall’attuale proprietà per il benessere di staff tecnico e roster, sarà presentato report. Il Club Manager Mario Porto è attivato per interlocuzioni dirette con la Città Metropolitana (termine concessione provvisoria 6 ottobre)

– PalaCalafiore: preventivi parquet ed area hospitality arrivati, circa 10.000,00 € + IVA. Il Dirigente Sant’Ambrogio è in contatto con rappresentanti istituzionali del Comune per capire quali margini vi siano per una virtuosa gestione tesa ad una maggiore valorizzazione della struttura