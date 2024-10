Viola, grande gesto del Supporters Trust nei confronti di Fall

Non si esaurisce l’attaccamento del popolo neroarancio ai propri beniamini che tanto hanno fatto esultare nel palazzetto reggino a suon di canestri, assist, stoppate. Nello specifico l’iniziativa ammirevole proposta dal Supporters Trust Viola Reggio Calabria, che dopo aver appreso la difficilissima situazione dell’atleta Yande Fall (il quale deve aiutare la sua famiglia in Senegal che si trova in una situazione disperata, non avendo potuto inviare i soldi necessari a causa del mancato pagamento degli stipendi), ha tentato inutilmente di “mediare” con l’attuale proprietà circa la possibilità di reperire la somma richiesta dal giocatore pari a 5.000,00 euro oltre ad un biglietto aereo per tornare a casa in Senegal.

L’iniziativa del Trust

“Preso atto di questa situazione a dir poco “incresciosa”,della quale vi risparmiamo i dettagli per rispetto a Yande, sentiamo il bisogno di non rimanere con le mani in mano e, sentiti anche gli altri atleti, abbiamo deciso di aiutare Yande Fall e la sua famiglia lanciando una raccolta fondi esterna al Trust per esprimere la nostra solidarietà”.

Ecco il LINK per dare il proprio contributo: CLICCA QUI