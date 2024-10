Viola, un post annuncia la creazione del Supporters Trust

Il riscaldamento della partita contro la Virtus Segafredo Bologna è uno show: reverse, “remix”, bimani violentissime. Una di esse manda in frantumi il tabellone di uno dei canestri.

TRAGEDIA.

Ma non c’è da temere: Pasquale Favano, uomo-storia della V i o l a Reggio Calabria compie l’impresa. Armato di “mazzotta” e flessibile, rimette in piedi – in diretta nazionale – l’intera organizzazione, in meno di un’ora. Come ha sempre fatto e continua a fare.

Il Supporters Trust Viola nasce con questo obiettivo: ricostruire dove tutto sembra perduto. Far rivivere la gloriosa storia dei Neroarancio, così come la incarna il grande Pasquale.

